اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!

بعد انتشار خبر ربح الشاب حسين العلي جائزة المليار، تم اكتشاف أنهم لم يربحوا. فالسيدة سحبت ٣ شبكات عبر الهاتف وقد وصلها رسالة باللغة الأجنبية خلال وقت السحب من شركة اللوتو لإبلاغها بالرقم الرابح فاعتقدت انها ربحت وبدأت تهتف وتصرخ فرحة.وانتشر الخبر ثم اكتشفوا أنهم لم يربحوا.