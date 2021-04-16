لبنان

أزمة جديدة

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:10
A-
A+
Doc-P-813355-637541460995207604.jpg
Doc-P-813355-637541460995207604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتردد أنّ أزمة جديدة ستضاف إلى الواقع الاقتصادي المأزوم، وتتمثل بقطاع المسابح على خلفية الضائقة المعيشية وجائحة كورونا.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
‏الصحة البحرينية: تسجيل 5 حالات وفاة و970 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩
lebanon 24
16/04/2021 08:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
51 حالة حرجة بكورونا في مستشفى الحريري...ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
16/04/2021 08:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
16/04/2021 08:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفر بزمن كورونا.. دراسة جديدة تظهر حلاً آمناً لتقليل العدوى
lebanon 24
16/04/2021 08:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المسابح

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2021-04-16
08:30 | 2021-04-16
08:00 | 2021-04-16
07:49 | 2021-04-16
06:38 | 2021-04-16
06:35 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website