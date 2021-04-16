لبنان

لا يتراجع

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:11
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نقل أحد الذين التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكيده استمراره أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بالتدقيق الجنائي قبل أي شيء آخر، مشدداً على عدم تراجعه في هذه المسألة.
المصدر: النهار
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ميشال عون

التدقيق الجنائي

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