لبنان

لا ردود فعل

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:13
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لوحظ أن كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في معرض حديثه عن توقيع تعديلات المرسوم 6433 عن أن قرار الحرب والسلم يؤخذ في مجلس الوزراء مجتمعا لم يؤدّ إلى ردود فعل مؤيدة أو منتقدة خصوصا أنه يمكن أن يفهم منه أنه يتضمن نكزة لحزب الله.
المصدر: نداء الوطن
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تيار المردة

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