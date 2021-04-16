لبنان

لا داعي للنفي

Lebanon 24
16-04-2021 | 04:15
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اعتبرت مصادر أنه لم يكن هناك داع للنفي الذي صدر عن مصرف لبنان حول أن يكون حاكم المصرف رياض سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار. ذلك أن الخبر الذي صدر النفي بسببه نقل عن سلامة قوله أن المنصة لا تحل المشكلة وأن حلها يكون من خلال تشكيل الحكومة.
المصدر: نداء الوطن
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