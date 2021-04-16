هذا ما سمعه الحريري من بوتين

نقلت " نداء الوطن" عن مصادر مواكبة لزيارة الرئيس الحريري الى موسكو ان الرئيس الحريري الذي تحدث هاتفيا مع الرئيس بوتين سمع تأكيداً منه على العمل "لإنقاذ لبنان"، واعداً بأن يستمر الجانب الروسي في التواصل "مع كافة الأطراف المؤثرين لحثهم على لعب دور فاعل والضغط في سبيل الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لا ثلث معطلاً فيها"، وذلك انطلاقاً من تشديد الرئيس الروسي على أنّ "موسكو حريصة على مساعدة لبنان وستتحرك في سبيل إنقاذه من المحنة التي يمرّ بها". ولفتت المصادر إلى أهمية اللقاء الذي سيجريه اليوم الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والذي سيحمل "طابعاً إقليمياً" لا سيما غداة عودة الأخير من زيارة مكوكية إلى المنطقة شملت القاهرة وطهران.

وفي الشق الاقتصادي، نقلت المصادر أنّ الحريري سمع "كلاماً داعماً وواعداً بأن الشركات الروسية مستعدة للاستثمار في لبنان في مختلف المجالات، لا سيما في إعادة إعمار وتشغيل المرفأ، وفي البنى التحتية ومجال الطاقة"، كما تلقى وعداً من الرئيس الروسي بتزويد لبنان بكميات من لقاح "سبوتنيك في".