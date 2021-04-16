23
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هيل يعرض استئناف المفاوضات وفق "الأسس السابقة"
Lebanon 24
16-04-2021
|
06:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الاخبار": إلى أجل غير مسمى، طُوي ملف تعديل مرسوم الحدود البحرية. هذه المرة، كان الدور الأميركي في الدفع نحو هذه النتيجة علنياً ومباشراً، من خلال الفيتو الذي عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل شخصياً على أي تعديل في أسس التفاوض. لكن مع ذلك، لم تعلن رئاسة الجمهورية موت المشروع نهائياً. استبدلته بخطوات متدرجة تتوقع أن تؤدي إلى النتيجة نفسها، أي إلى حفظ حق لبنان في مياهه، والأهم منع العدو الإسرائيلي من التنقيب في حقل «كاريش»، الذي يدخل في المنطقة التي يرى الجيش أنها مياه لبنانية. وعلى ما أعلن وزير الخارجية شربل وهبي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في زيارة اليونان وتحذيرها من خطورة عمل شركاتها في تلك المنطقة. الأهم، بحسب ما تشير مصادر معنية، هو انتزاع موافقة الجانب الأميركي على الاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الحدود، وهو ما كان يرفضه العدو بشكل كامل.
بناء على ما تقدم، وبعد تأكيد هيل ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، يبدو أن هذه المفاوضات لن تتأخر قبل الانطلاق، من دون أن يعرف كيف سيتعامل الوفد المفاوض مع التطورات الجديدة. هل يكمل من حيث بدأ، أي من خلال المطالبة بـ 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى المنطقة اللبنانية المحددة بموجب المرسوم 6433 أم يتراجع عنه للمطالبة بالـ 860 كيلومتراً التي تصرّ «إسرائيل» على تقاسمها مع لبنان؟
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع!
20:42 | 2021-04-15
15/04/2021 08:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:49 | 2021-04-16
العودة إلى المدارس.. "التيار" يهاجم المجذوب
11:34 | 2021-04-16
بشرى للبنانيين حول حالات استشفاء كورونا.. وماذا عن العودة إلى المدارس؟
11:30 | 2021-04-16
أميركا مع تسوية حكومية.. والعقوبات بالمرصاد!
11:04 | 2021-04-16
"المعلومات" توقف عصابة سرقة دراجات آلية وتضبط عدداً منها
11:03 | 2021-04-16
سعر خيالي للجنارك.. الكيلو بـ 275 ألف ليرة! (صورة)
11:01 | 2021-04-16
كتل هوائية جافة ستضرب لبنان.. طقس الويك اند حار مع رياح خماسينية تشتد في هذا الموعد
فيديو
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
10:30 | 2021-04-16
16/04/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كنز "داعشي" من ذهب ودولارات.. شاهدوا!
Lebanon 24
كنز "داعشي" من ذهب ودولارات.. شاهدوا!
08:30 | 2021-04-16
16/04/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد طريف.. قططٌ توقظ أصحابها بطرق مضحكة (فيديو)
Lebanon 24
مشهد طريف.. قططٌ توقظ أصحابها بطرق مضحكة (فيديو)
21:00 | 2021-04-15
16/04/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact