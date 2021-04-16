وزير المال "شيل عن ضهرك وارتاح"

أرسل وزير المال غازي وزني كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء ضَمّنه كتاب مصرف لبنان الموجه اليه قبل يومين والذي يحضّ فيه الحكومة على وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها بغية وضع حد للهدر الحاصل".

وقال وزير المال في كتابه الى رئاسة مجلس الوزراء "في ضوء كتاب مصرف لبنان فاننا ندعوكم الى اتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن، لا سيما انّ الموضوع يتعلق بالحكومة وليس بوزير المالية".

وافاد وزراء معنيون بالملف "انه وضع خطة متوازنة لترشيد الدعم بالترافق مع إيجاد بدائل للمواطنين، وفي طليعتها البطاقة التمويلية".

لكن الوزراء انفسهم اقروا بأن البطاقة تحتاج إلى ابعد من نهاية ايار لكي تصبح قيد الاستعمال للاستخدام بانتظار الانتهاء من التدقيق في ملفات نحو 800 الف عائلة ستكون في حاجة اليها، اضافة الى تفاصيل أخرى يجب إنجازها".