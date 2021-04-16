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لبنان
رسالة أميركية بهذا الصدد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-04-2021
|
09:45
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قرأت أوساط سياسية مطلعة في الغداء الذي جمع دايفيد هيل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في دارة سلامة بأنه "رسالة دعم أميركية واضحة لحاكم المصرف المركزي، في مواجهة الحملات ضده".
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