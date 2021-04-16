جمعيات انسانية مصدومة لهذا السبب

لاحظت بعض الجمعيات التي تقوم بمبادرات انسانية لدعم المحتاجين في ظل الازمة المعيشية القاهرة زيادة اعداد العائلات المُدرجة على قوائم الإعانة. وكانت الصدمة في وجود عائلات لبنانية عريقة من متوسطي الحال، بعضهم من أساتذة المدارس وموظفي الدولة!

في المقابل يعمد بعض المواطنين الى تسجيل أسمائهم على قوائم الدعم المعيشي لدى العديد من الجمعيات بحيث يتمكّنون من الاستفادة من أكبر عدد من المساعدات التي يقومون بـ"تستيفها" في بيوتهم ويخبئونها لليوم الاسود في ظل غياب الدولة التام عن واقع الأزمة المعيشية في هذه المرحلة.