لبنان

جنبلاط يحذر: الدعم العشوائي وغير المدروس سيطيح بالاحتياطي الالزامي

Lebanon 24
16-04-2021 | 10:01
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غرّد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلا: "في انتظار اتفاق الاقطاب الكبار في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الانقاذ فان الدعم العشوائي والغير مدروس والذي يستفيد منه كبار التجار والمافيات المحيطة سيطيح بالاحتياطي الالزامي وبالمقومات الاساسية للوجود."

 

وختم: "اما الثروات البحرية فقد تصبح مشاعا يستباح من اسرائيل ومن سوريا".

 

في انتظار اتفاق الاقطاب الكبار في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الانقاذ فان الدعم العشوائي والغير مدروس والذي يستفيد منه كبار التجار والمافيات المحيطة سيطيح بالاحتياطي الالزامي وبالمقومات الاساسية للوجود .اما الثروات البحرية فقد تصبح مشاعا يستباح من اسرائيل ومن سوريا pic.twitter.com/ArW8x7g7TB

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