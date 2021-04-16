لبنان

كتل هوائية جافة ستضرب لبنان.. طقس الويك اند حار مع رياح خماسينية تشتد في هذا الموعد

Lebanon 24
16-04-2021 | 11:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

 

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من نهار السبت، محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تشتد نهار الاثنين المقبل على لبنان.

 

(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة)

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار خفيفة في الاجواء.

 

السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

 

الأحد: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى مشمس مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح مع استمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

 

الإثنين: غائم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء

 

- الحرارة على الساحل من 18 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 30 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,05

- ساعة غروب الشمس: 19,11

 

 

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