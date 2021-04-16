بشرى للبنانيين حول حالات استشفاء كورونا.. وماذا عن العودة إلى المدارس؟

بشر مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض اللبنانيين بانخفاض حالات الاستشفاء بسبب فيروس كورونا، إلا أنه أشار إلى أن عدد حالات العدوى اليومية الجديدة لا يزال مرتفعا.
وقال الأبيض في تغريدة عبر "تويتر": "يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارا جيدة في بلد يمر بأزمات متعددة".
٦/١ يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارًا جيدة. في بلد يمر بأزمات متعددة، هناك حاجة ماسة إلى هذه الأخبار السارة. ومع ذلك، لا تزال قضايا عدة ذات صلة تثير القلق.
— Firass Abiad (@firassabiad) April 16, 2021