لبنان

وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية.. "الترهيب لن يخيف الثوار"

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ناشطين من الحراك المدني نفذوا وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، رفضا لاستدعاء ناشطين للمثول أمام القضاء العسكري، ورفع المعتصمون شعارات تطالب بـ"رحيل رموز السلطة". وأكدوا أن "عمليات الترهيب وأساليب الدولة البوليسية لن تخيف الثوار،المستمرين في تحركاته حتى تغيير منظومة الحكم القائمة".
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