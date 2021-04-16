لبنان

150 جهاز أوكسيجين مجانا للمصابين بكورونا

Lebanon 24
16-04-2021 | 13:01
A-
A+
Doc-P-813491-637541749939342100.jpg
Doc-P-813491-637541749939342100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطلق رابطة كاريتاس لبنان مبادرة برئاسة الأب ميشال عبود، "لمساندة المصابين بفيروس كورونا على الأراضي اللبنانية كافة، من خلال توفير 150 جهاز أوكسيجين مجانا"، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل من أمام المقر الرئيسي للرابطة في سن الفيل، في حضور نائب الرئيس الدكتور نقولا حجار والمسؤول عن الفريق التقني الدكتور شربل كرم والدكتور ويليام أبيلا ممثلا مطرانية البطريركية اللاتينية في لبنان التي تم التعاون معها ومع جهات مانحة عديدة لتنفيذ هذا المشروع.


ودعت المرضى المصابين الذين هم بحاجة الى اجهزة أوكسيجين بعد خروجهم من المشفى الاتصال على الأرقام الساخنة: 70104407- 70104985 .

وحددت الرابطة الشروط الأساسية المطلوبة وهي:
- الاسم الثلاثي، العمر، رقم الهاتف
- صورة عن فحص ال PCR
- وصفة طبيب رسمية.

واكدت انه على مدار 24/7 يتواجد في المركز فريق عمل من أصحاب الاختصاص والممرضين التقنيين تحت اشراف طبيب أخصائي لتلبية كل من يلجأ لطلب المساعدة.

واشارت الى انها ستسترد الاجهزة عند الانتهاء من استخدامها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2021-04-16
14:35 | 2021-04-16
14:30 | 2021-04-16
14:30 | 2021-04-16
14:25 | 2021-04-16
14:24 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website