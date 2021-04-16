لبنان

30000 اصابة بكورونا منذ شباط 2020 في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
16-04-2021 | 13:08
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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 30680 اصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة بلغ 5965 حالة و 24150 حالة شفاء و 628 حالة وفاة حتى اللحظة.
وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.
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