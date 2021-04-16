30000 اصابة بكورونا منذ شباط 2020 في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 30680 اصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة بلغ 5965 حالة و 24150 حالة شفاء و 628 حالة وفاة حتى اللحظة.وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.