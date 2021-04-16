ضبط مواد منتهية الصلاحية في الضنية

جال رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى، برفقة متطوعي جهاز الرقابة الصحية في الإتحاد، في المحال الغذائية والملاحم في بلدة بقاعصفرين، بمواكبة أمنية من قبل عناصر شرطة الإتحاد، وضبط بعض السلع والمواد الغذائية المنتهية صلاحيتها، في بعض السوبرماركت ومحال السمانة عمل على إتلافها، بعدما وجه إنذارات لأصحابها.