هبة قطرية للجمارك اللبنانية.. ماذا تضمنت؟

قدمت الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية، هبة للجمارك اللبنانية تضمنت 100 جهاز كومبيوتر و40 جهاز طابعة، كمساهمة من دولة قطر للجمهورية اللبنانية.حضر مراسم توقيع اتفاقية التسليم والتسلم الذي أقيم في سفارة قطر في بيروت رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل خوري، سفير دولة قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر والمستشار علي المطاوعة، قنصل قطر في لبنان علي العذبة والسكرتير الثاني في السفارة احمد العبيدلي.سفير قطروألقى الجابر كلمة قال فيها: "بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، واستكمالا للاستجابةالإنسانية التي تنفذها دولة قطر في لبنان منذ وقوع كارثة انفجار المرفأ، بناء عليه، وبتاريخ 16/ 4/2021 وصلت شحنة المساعدات الى مرفأ بيروت، حيث كان في استقبالها عدد من الديبلوماسيين في السفارة ومسؤولون في الجمارك اللبنانية".وأكد الجابر "وقوف دولة قطر بجانب الاشقاء في لبنان واستمرار تقديم المساعدات واستكمال المشاريع التي تم الإعلان عنها في سبيل التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية والصحية، ومساندة اللبنانيين لتخطي المحن التي يواجهها بلدهم الشقيق، خصوصا بعد كارثة انفجار المرفأ".وأعرب عن أمله في ان "يستعيد لبنان الشقيق عافيته ومركزه الرائد بفضل إرادة اللبنانيين ومساعدة الدول الصديقة".طفيليمن جهته، شكر العميد طفيلي دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك القطرية على "هذه الهبة التي تعكس أواصر الاخوة بين البلدين روح التعاون لتخطي أصعب المحن". وشكر دولة قطر بشخص أميرها وشعبها، وخص بالذكر سفير قطر في لبنان ورئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية أحمد بن عبدالله الجمال.وقال: "اننا في إدارة الجمارك اللبنانية نثمن مساعدات دولة قطر ووقوفها إلى جانب لبنان دائما في المخاطر والأزمات التي يمر بها بلدنا، خصوصا بعد الدمار الذي لحق بمكاتب الإدارة وتجهيزاتها من جراء انفجار المرفأ، وهذه الهبة هي من الامور التي سوف تساهم حتما في دعم العمل الجمركي وتسهيله والارتقاء بكل الخدمات التي يؤمنها".وقدم الجابر للطفيلي درعا تكريمية من السفارة، عربون شكر على جهوده في خدمة الجمارك.بعدها انتقل اعضاء الوفد الديبلوماسي القطري، الذي ضم المستشار المطاوعة والقنصل العذبة والسكرتير الثاني في السفارة العبيدلي الى مرفأ بيروت، برفقة وفد من الجمارك اللبنانية، وكان في استقبالهم رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير في الجمارك في مرفأ بيروت هيثم ابراهيم، حيث تسلمت الجمارك اللبنانية المعدات القطرية المقدمة أمام الاهراءات المدمرة في تفجير مرفأ بيروت.