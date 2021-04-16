ملف "كاميرات المراقبة بمحيط المطار" يتفاعل...

من شدة ما اعتاد اللبنانيون على الخضات الأمنية والنفسية التي تلقي بثقلها على حياتهم، باتوا يتخوفون من أي حركةٍ قد لا يرونها طبيعية. ومؤخرًا، لفت أنظار عدد من المواطنين تركيب كاميرات في محيط المطار، خصوصاً من الجهة المحاذية لطريق الأوزاعي، ما أثار تساؤلات عمّا إذا كانت هناك مخاوف من أي تحرك قد يزعزع أمن هذا المرفق العام. فما هي حقيقة تركيب هذه الكاميرات؟.
"لبنان 24" تواصل مع رئيس مطار بيروت فادي الحسن الذي أكد أن مشروع تركيب الكاميرات في محيط المطار هو مشروعٌ قديم وبدأ منذ 2017"، مستدركًا قوله إن هناك "استكمالًا لجزء من هذا المشروع لا أكثر ولا أقل".