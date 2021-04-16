"فضيحة".. هذا ما يفعله أصحاب المحطات ليلاً!

تستمر أزمة المحروقات في قرى وبلدات قضاء بنت جبيل منذ أسبوعين، ويصطف المواطنون في سياراتهم طوابير أمام محطات الوقود لتعبئة البنزين اذا حصلوا على المادة بـ20 او 30 الف ليرة.

وعبر المواطنون عن استيائهم من حال "الإذلال التي يعيشونها في كل مرة يريدون الحصول على أدنى حقوقهم في العيش بكرامة". وقالوا "ان بعض المحطات تدعي بان خزاناتها فارغة، وتعمل ليلا على بيع الصفيحة الواحدة بما يفوق الـ 60 ألف ليرة.