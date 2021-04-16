لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف أفراد عصابة خلال سرقتهم مستلزمات لوحات اعلانية

Lebanon 24
16-04-2021 | 16:17
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أوقفت دورية من عناصر مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي في بلدة حالات، في اطار المتابعة والرصد لعصابات السرقة الناشطة في المنطقة، وبالجرم المشهود، عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص خلال سرقتهم مستلزمات لوحات اعلانية في البلدة.

واعترف السارقين بما نسب اليهم، وأودعوا القضاء المختص.
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