لبنان

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يأسف لحملة التشويه التي استهدفت الرئيس عون

Lebanon 24
16-04-2021 | 16:34
A-
A+
Doc-P-813566-637541878713642937.jpg
Doc-P-813566-637541878713642937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أسف مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، "لحملة التشويه المركزة التي استهدفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية كلام كاذب عن رفض الرئيس استقبال وفد من عائلات شهداء فوج الإطفاء. والحقيقة ان مدير مكتب الرئيس العميد المتقاعد ميلاد طنوس، اتصل بطالبة الموعد السيدة انطونيلا حتي ليبلغها ان مستجدات طرأت على مواعيد الرئيس استوجبت تأخير موعد أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت. وعلى الفور، فوجئت الرئاسة بحملة إعلامية ظالمة يستنتج منها انها معدة سلفا، بدليل ما ورد في المذكرة التي كانت ستتلى امام الرئيس وجرى تعميمها على وسائل الاعلام، ونترك للرأي العام ان يحكم عليها".


واشار الى أن "رئيس الجمهورية المتابع لملف شهداء وضحايا انفجار المرفأ، يؤكد تعاطفه مع الأهالي وهو يبذل كل الجهود لتسريع ظهور الحقيقة وتحديد المسؤوليات واجراء المحاكمات العادلة واتمام التعويضات، لكنه من المرفوض قطعا ان توجه اليه الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع الانفجار كما ورد في بيان الأهالي الذي هو اشبه بلائحة أسئلة للاستجواب حري ان يطرحها المحقق العدلي على الذين يحقق معهم. وليس مسموحا بأي شكل من الاشكال، ولاي جهة كانت، تشويه الحقائق والقاء الاتهامات جزافا احتراما لارواح الشهداء والضحايا، وحري بوسائل الاعلام ان تطلع الرأي العام على الوقائع".

وإذ جددت المكتب التأكيد ان "موعد استقبال الأهالي قائم وسيتم ابلاغهم به"، أهاب بهم "الا يسمحوا لاحد باستغلال وجعهم وقضية شهدائنا المحقة لتنفيذ غايات أخرى".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:26 | 2021-04-16
21:02 | 2021-04-16
22:06 | 2021-04-16
22:04 | 2021-04-16
22:00 | 2021-04-16
21:52 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website