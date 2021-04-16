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لبنان
المشرفيه عن توزيع البطاقات الغذائية: نعمل لزيادة عدد الاسر المستفيدة
Lebanon 24
16-04-2021
|
17:39
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زار وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفيسور رمزي المشرفيه ظهر اليوم، مجمع بلدية الغبيري الرياضي، للاطلاع على عملية توزيع البطاقات الغذائية على الأسر المندرجة تحت خط الفقر المدقع في برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا، ترافقه المسؤولة الاقليمية في برنامج الأغذية العالمي كورين فليتشر وممثل البرنامج في لبنان عبد الله الوردات.
بدايه، قال وزير الشؤون: "نقوم مع الاستاذ معن الخليل بزيارة مركز الغبيري المجمع الرياضي الذي يتم فيه توزيع البطاقات للأسر الاشد حاجة في لبنان، بالتعاون مع منظمة الاغذية العالمية ومع السيد عبد الله الوردات والقائمة بالاعمال في منطقة الشرق الاوسط. واليوم نوزع البطاقات لرفع عدد المستفيدين منها من 15 الف عائلة الى 50 الفا على الاراضي اللبنانية، وهذا العمل متمم لقرض البنك الدولي الذي سيشمل 161 الف عائلة لبنانية، ليصبح المجموع حتى الآن حوالى 210 الاف عائلة. وكما كان اليوم القرار بالعمل لزيادة عدد المستفيدين ان شاء الله، بدل 50 الف عائلة بالمنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي نصل الى 70 الفا، كما وعدنا اليوم".
فليتشر
بدورها، قالت المسؤولة الاقليمية في برنامج الاغذية العالمي: "اجتماعي اليوم مع الوزير دليل على العلاقات القوية التي تجمعنا معه لدعم الشعب اللبناني في هذا الوقت الصعب. إننا جاهزون للعمل معكم ونحن هنا لاعطاء البطاقات للناس ليتوجهوا الى المحال وشراء ما يحتاجون لهم ولعائلاتهم".
أضافت: "نشكر الذين قدموا المساعدات، المانيا والاتحاد الاوروبي تحديدا، ونحن هنا ايضا لدعم باقي اللبنانيين من خلال برامج اخرى، ونخطط لزيادة عدد هذه البرامج لتشمل 600 الف لبناني في العام 2021".
خليل
أما رئيس بلدية الغبيري معن خليل، فقال: "ان الجهود التي تبذلها منظمة الأغذية الدولية وجمعية شيلد تدل على الإهتمام بالمواطن اللبناني في هذا الظرف الإقتصادي الصعب، وكما قال معالي الوزير، نتمنى ان تشمل هذه المساعدات الشريحة الأكبر من المواطنين في الغبيري وكل المناطق اللبنانية كي نتمكن من تخفيف بعض الأعباء الإقتصادية عنهم في هذه الأيام الصعبة".
وختم: "شكرا لكم ولجميع الجهات المانحة التي تمد اليوم يد المساعدة للشعب اللبناني".
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