لبنان

توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة الهندية ومحمية أرز الشوف

Lebanon 24
16-04-2021 | 18:31
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وقع الدكتور سهيل أجاز خان، سفير الهند في لبنان ، مذكرة تفاهم مع رئيس محمية أرز الشوف السيد شارل نجيم لدعم مشروعين بيئيين مهمين في المحمية. تشمل المشاريع التي تمولها حكومة الهند ، المتوخاة في إطار هذا التعاون ، بناء وتأثيث كابينة استقبال عند مدخل مرستي للمحمية ودعم إعادة تشجير مساحة هكتار واحد داخل المحمية من خلال زراعة 800 شجرة أرز. تم توقيع مذكرة التفاهم في المحمية تحت ظلال أشجار الأرز المهيبة بحضور سعادة السيدة نورا جنبلاط والسيد ناصر زيدان رئيس بلدية مرستي والسيد نزار هاني مسؤول كبير في المحمية وشخصيات محلية أخرى.
تمثل هذه المشاريع التي تأتي ضمن اطار احتفالات الهند @ 75 ، آزادي كا أمريت ماهوتساف ، بداية جديدة للتعاون بين سفارة الهند والمحمية .
تعتبر محمية الشوف المحيط الحيوي أكبر محمية في لبنان تغطي ما يقرب 5٪ من إجمالي مساحة الأرض وهي موطن لأشجار الأرز الأسطورية في لبنان. ستعمل هذه المشاريع على زيادة السياحة إلى المحمية وستساعد في الحفاظ على البيئة في المحمية. تعود حياة أشجار الأرز إلى آلاف السنين. قال السفير الدكتور خان في خطابه: طالما أن 800 شجرة من الأرز هذه تقف شامخة ، فإنها ستدلي بشهادة على الصداقة القوية بين الهند ولبنان لآلاف السنين القادمة. شجع الدكتور خان أيضًا  إدارة المحمية والبلدية المحلية على للاستفادة من برامج التدريب المختلفة في إطار برنامج ITEC (التعاون التقني والاقتصادي الهندي) التابع لوزارة الشؤون الخارجية في الهند.
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