فيديو جوي لبيروت بين الـ1984 والـ2020.. شاهد كيف كانت وكيف أصبحت

أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة ضمن برنامج "غوغل إيرث" تتيح للمستخدم ملاحظة التغيرات في الكثير من المواقع على كوكب الأرض، وذلك بين العامين 1984 ولغاية العام 2020.

وتحمل هذه الميزة اسم "تايم لابس"، وهي تجعل المستخدم قادراً على متابعة العديد من الأحداث التي تشهدها مناطق عدة حول العالم.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن مشاهدة التغيرات التي حصلت لمدينة بيروت، كما يمكن رصد عملية توسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بين العامين 1984 و 2020.

ويمكن لأي شخص أن يحرّك الخريطة ويرى كيف أن منطقته تغيرت على مدى 40 عاماً.

لتجربة الميزة الجديدة من "غوغل إيرث".. ادخل على هذا الرابط: https://earthengine.google.com/timelapse/

وبعدها، عليك تحريك الخريطة نحو لبنان وعندها قم بتقريب الخريطة نحو بيروت، ومن ثم ستشاهد التغيرات بين العامين 1984 و 2020.

كذلك، يمكن تحريك الخريطة نحو منطقتك، ويمكنك أيضاً معاينة كل التغيرات على مدى تلك السنوات الماضية.