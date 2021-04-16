غادة عون تطلب مؤازرة أمنية: "تعا وانا بغطيك" (فيديو)

طلبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من داخل مؤسسة "مكتف" للصيرفة في عوكر مؤازرة امنية، وتقول لمن تحادثه عبر الهاتف: " تعا وانا بغطيك"، وفق ما ذكرت مصادر "لبنان24".



وكانت عون حضرت الى مكاتب مكتّف للصيرفة في منطقة عوكر عند الساعة الـ1 بعد ظهر اليوم، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف متحدون، ورابطت في المكتب الرئيسي للشركة بعد فك أختام الشمع الأحمر بأمر قضائي.

للاطلاع على التفاصيل كاملة.. إضغط هنا

القاضية غادة عون تطلب مؤازرة أمنية.. هذا ما قالته



— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2021