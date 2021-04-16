لبنان

ضاهر لغادة عون: كفى

Lebanon 24
16-04-2021 | 19:29
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صدر عن النائب ميشال ضاهر البيان الآتي: "الى القاضية غادة عون التي تظلم نفسها وتظلم الناس بملفات مالية معقدة، نقول بأن الشؤون المالية والمصرفية بحاجة الى قضاة من أصحاب الاختصاص، لأن كرامة الناس وسمعتهم لا يمكن ان تكون لعبة في يد بعض قضاة الاستعراض... كفى".
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