إطلاق نار على الشيخ بلال دقماق ونجله في طرابلس

تعرض الشيخ بلال دقماق هو ونجله لاطلاق نار من قبل المدعو "ن.ب"، في منطقة ابي سمراء.



ووفقاً لمراسلة "لبنان24"، فقد أصيب دقماق ونجله برصاصات في الأقدام، ونقلا إلى مستشفى دار الشفاء للمعالجة.