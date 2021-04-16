إخماد حريقين في عيون السيمان وغادير

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً إندلع داخل غرفة يقطنها عمال أجانب في عيون السيمان - كفردبيان، واقتصرت الأضرار على الماديات.



كذلك، اخمدت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني حريقا إندلع داخل سيارة على طريق غادير بكركي، واقتصرت الاضرار على الماديات.