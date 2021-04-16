لبنان

غادة عون تطلب ختم مكتب في شركة "مكتف" للصيرفة بالشمع الأحمر

Lebanon 24
16-04-2021 | 20:17
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غادرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أحد مكاتب الذي تم خلعه في شركة مكتف للصيرفة في عوكر، وتوجهت الى الطابق العلوي لتسطير محضر، وطلبت ختم المكتب الذي تم خلعه بالشمع الاحمر، وفق ما أفاد أحد محامين شركة مكتف.

وكانت عون طلبت من داخل الشركة مؤازرة امنية، وقالت لمن تحادثه عبر الهاتف: " تعا وانا بغطيك"، وفق ما ذكرت مصادر "لبنان24". 

القاضية غادة عون تطلب مؤازرة أمنية.. هذا ما قالته

التفاصيل في الخبر المرفق https://t.co/hCPSSTwbSI#لبنان #lebanon24 pic.twitter.com/6hZB8BYvxo

 

وكانت عون حضرت الى مكاتب مكتّف للصيرفة في منطقة عوكر عند الساعة الـ1 بعد ظهر اليوم، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف متحدون، ورابطت في المكتب الرئيسي للشركة بعد فك أختام الشمع الأحمر بأمر قضائي.

 

 

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