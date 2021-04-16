لبنان

بالفيديو.. هكذا اقتحمت القاضية عون أحد مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة

Lebanon 24
16-04-2021 | 21:26
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حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يظهر القاضية غادة عون داخل شركة "مكتف" للصيرفة في عوكر، اليوم الجمعة، وذلك أثناء محاولة اقتحام أحد المكاتب هناك. 

ويوثق هذا الفيديو اللحظات التي تلت دخول عون إلى مبنى الشركة عند الساعة الـ1 من بعد ظهر اليوم، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف "متحدون".

فيديو للقاضية غادة عون خلال اقتحام أحد مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة في عوكر اليوم#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/MQnGIxvEed

وحينها، رابطت عون في المكتب الرئيسي للشركة بعدما كانت  فكّ أختام الشمع الأحمر عن الشركة  بأمر قضائي. وعندها، حاول وكيل الشركة المحامي الكسندر نجار التفاوض مع عون على أساس أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان أصدر صباح اليوم قراراً بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وحصرها بـ3  محامين عامين فقط هم سامر ليشع، طانيوس السغبيني وسامي صادر، وبالتالي فقد انتقل ملف الصيرفة وملحقاته الى يد القاضي ليشع، ما يعني كف يد عون عن الملف.

 

لقراءة القصة الكاملة لاقتحام غادة عون لشركة "مكتف" للصيرفة.. إضغط هنا

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