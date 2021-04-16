لبنان

بيان من "الخارجية الأميركية" بشأن زيارة ديفيد هيل.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-04-2021 | 21:47
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعلنت فيه إن "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل، أنهى زيارة مدتها 3 أيام إلى لبنان، حيث التقى بمجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الرئيس عون ورئيس مجلس النواب بري ورئيس الحكومة المستقيلة دياب ورئيس الوزراء المكلف الحريري ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة وقائد القوات المسلحة جوزيف عون ومسؤولين آخرين".

وبحسب البيان، فقد "شدد وكيل وزارة الخارجية هايل على دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب اللبناني وشجع كافة الأطراف على إبداء المرونة وتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة منذ وقت طويل. وجدد هايل استعداد الولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية بين البلدين".

 

 

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