"ولعت" في الطفيل والتوتر كبير.. إليكم التفاصيل

تشهد بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا وضعاً متوتراً للغاية على إثر تبادل لاطلاق النار بدأ بين عائلات سورية من آل السيد باتجاه عائلات لبنانية من آل دقو وتطور الخلاف ليطال كل أطراف البلدة، حيث جرى تبادل لاطلاق النار بين العائلات.وأشارت المعلومات الاولية الى وقوع عدد من الإصابات.ويعمل الجيش اللبناني عبر فوج الحدود البري الرابع الى ضبط الوضع بعد دخوله البلدة وتسييره دوريات اعادت الهدوء التام اليها، إنما الأجواء لا تزال متوترة جداً وفق بعض العائلات.