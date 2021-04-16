البطريرك يازجي: نسأل الله السلام والاستقرار لبلادنا

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، صلاة المديح الكبير للسيدة العذراء، في كنيسة دير سيدة البلمند البطريركي.وفي نهاية الصلاة ألقى يازجي عظة قال فيها: "في نهاية هذا التسبيح الذي رفعناه في هذه العشية المباركة إلى السيدة العذراء مريم، نرفع عقولنا وقلوبنا إلى السماء، طالبين من الرب بشفاعة مريم العذراء وتوسلات جميع القديسين، أن يعطي السلام والاستقرار إلى بلادنا".وتابع: "نصلي إلى مريم العذراء من أجل أن تشفع لابنها أن ينحصر هذا الوباء الفتاك الذي ضرب في العالم، كما ونصلي من أجل شفاء المرضى، ومن أجل الذين انتقلوا إلى الحياة الابدية، ومن أجل جميع الأطباء والكوادر الطبيية والذين يخدمون ويساعدون لشفاء وسلامة الآخرين، نصلي من أجل كل نفس بشرية محتاجة إلى رحمة الله وعونه، من أجل الحزانى والمخطوفين ومن أجل أخوينا المطرانين المخطوفين بولس ويوحنا مطراني حلب، نصلي من أجل سلام العالم أجمع".وختم: "نشكر الرب الذي أعطانا أن نجتمع في هذه الكنيسة المقدسة، في دير سيدة البلمند ونرفع هذا التسبيح والشكران، طالبين إلى الرب الإله أن يمدنا بسلامه".