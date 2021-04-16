لبنان

التوتر مستمر في الطفيل.. ما الجديد؟

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:27
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الراعي ع.م.س. أصيب بطلقٍ ناري، وذلك جراء تعرض عدد من المنازل في بلدة طفيل الحدودية لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين".

وحالياً، تعمل قوة من الجيش على ملاحقة مطلقي النار الذين فروا في اتجاه الأراضي السورية.

وكانت البلدة شهدت توتراً كبيراً على إثر تبادل لاطلاق النار بدأ بين عائلات سورية من آل السيد باتجاه عائلات لبنانية من آل دقو.

وتطور الخلاف ليطال كل أطراف البلدة، وقد جرى تبادل لاطلاق النار بين العائلات، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى وقوع عددٍ من الإصابات.

وعمل الجيش عبر فوج الحدود البري الرابع الى ضبط الوضع بعد دخوله البلدة، وتسييره دوريات اعادت الهدوء التام اليها.

 

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