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لبنان
هيل استمع أكثر ممّا تكلم
Lebanon 24
17-04-2021
|
00:02
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غلب على اجتماع الوسيط الأميركي هيل مع ثلاثة موفدين عونيين في عوكر، أنه استمع أكثر مما تكلم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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