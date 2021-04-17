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لبنان
جمع معلومات عن حزب بارز
Lebanon 24
17-04-2021
|
00:07
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تُركز سفارات في لبنان على جمع معلومات عن القدرة الاستيعابية لحزب بارز في ما خصّ التحسّب لتفلت أشد خطورة في الأسعار والدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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