لبنان

جمع معلومات عن حزب بارز

Lebanon 24
17-04-2021 | 00:07
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تُركز سفارات في لبنان على جمع معلومات عن القدرة الاستيعابية لحزب بارز في ما خصّ التحسّب لتفلت أشد خطورة في الأسعار والدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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