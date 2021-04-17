توقيف مطلوب في الميناء

بعد رصد مطلوب من قبل دورية لمخابرات الجيش، ولدى خروجه من مجمع المقاهي في مدينة الميناء - طرابلس، لاحظ الاخير وجود احد العناصر فحاول الهروب مشهراً سلاحه الحربي. ثم قام على اثرها احد عناصر الدورية بإطلاق النار في الهواء حيث تم توقيفه بعد عملية مطاردة.يُذكر ان الموقوف مطلوب لإقدامه على إطلاق النار في أوقات سابقة.