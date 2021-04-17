إعاشات من الأحزاب بالتزامن مع التحضير للانتخابات

رأت مصادر متابعة عبر "اللواء" أن "حركة تُسجّل للأحزاب في ما خص تقديم إعانات أو إعاشات"، مشيرة إلى أنه "كلما اقترب التحضير للانتخابات النيابية كلّما قامت حركة كهذه ولو أن الأحزاب صنفتها في خانة المساعدة للتخفيف من ضغوطات الوضع الاقتصادي والاجتماعي".