لبنان

دياب إلى قطر غداً

Lebanon 24
17-04-2021 | 00:33
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يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب غداً الى قطر، يرافقه مستشاره خضر طالب، من دون أي وفد وزاري، لبحث موضوع المحروقات في زيارة تستمر يومين، ويعود بعد غد الاثنين.
المصدر: اللواء
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حسان دياب

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