دياب إلى قطر غداً

يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب غداً الى قطر، يرافقه مستشاره خضر طالب، من دون أي وفد وزاري، لبحث موضوع المحروقات في زيارة تستمر يومين، ويعود بعد غد الاثنين.