بدا ان العلاقات بين بعبدا والسراي الكبير ليست على ما يرام في ضوء تمنّع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع لإقرار تعديل المرسوم البحري، الذي رفض الرئيس عون التوقيع عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".