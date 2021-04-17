لبنان

العلاقات بين بعبدا والسراي الكبير ليست على ما يرام

Lebanon 24
17-04-2021 | 00:43
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بدا ان العلاقات بين بعبدا والسراي الكبير ليست على ما يرام في ضوء تمنّع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع لإقرار تعديل المرسوم البحري، الذي رفض الرئيس عون التوقيع عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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