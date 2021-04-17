لبنان

موسكو استقبلت الحريري كرئيس حكومة بخمسة نجوم

Lebanon 24
17-04-2021 | 01:14
A-
A+
Doc-P-813683-637542189766650949.jpg
Doc-P-813683-637542189766650949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" إلى ان "موسكو استقبلت الرئيس المكلف سعد الحريري كرئيس حكومة بخمسة نجوم، استنادا إلى التكليف النيابي المعطى له، وإلى الإجماع الدولي والعربي، وتحديدا الأميركي ـ الروسي، على انه الحصان المناسب لجر العربة اللبنانية المتهالكة في هذه المرحلة، أما عن استبدال لقائه الرئيس بوتين باتصال هاتفي".
وقالت المصادر ان "الحريري أعلم بأن اللقاء سيكون عن بُعد قبل إقلاع طائرته من بيروت، بسبب تناول بوتين اللقاح للتو، وهكذا حصل مع رئيس حكومة ليبيا".

وصادفت زيارة الحريري عيد ميلاده هذا الأسبوع وقد فاجأه بوتين بالتهنئة، وأعاد إلى ذاكرته ان والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري زار موسكو، في يوم صادف فيه عيد ميلاده، وقد قدم له، الرئيس بوتين، قالب كاتو بالمناسبة.

ولفتت المصادر إلى وعد بوتين للحريري بالتواصل مع الدول المعنية، منبها من الفوضى الأمنية في لبنان والمقصود إيران وحلفائها في المنطقة.
المصدر: الانباء الكويتية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2021-04-17
00:43 | 2021-04-17
00:33 | 2021-04-17
00:18 | 2021-04-17
00:10 | 2021-04-17
00:07 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website