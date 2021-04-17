موسكو استقبلت الحريري كرئيس حكومة بخمسة نجوم

لفتت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" إلى ان "موسكو استقبلت الرئيس المكلف سعد الحريري كرئيس حكومة بخمسة نجوم، استنادا إلى التكليف النيابي المعطى له، وإلى الإجماع الدولي والعربي، وتحديدا الأميركي ـ الروسي، على انه الحصان المناسب لجر العربة اللبنانية المتهالكة في هذه المرحلة، أما عن استبدال لقائه الرئيس بوتين باتصال هاتفي".

وقالت المصادر ان "الحريري أعلم بأن اللقاء سيكون عن بُعد قبل إقلاع طائرته من بيروت، بسبب تناول بوتين اللقاح للتو، وهكذا حصل مع رئيس حكومة ليبيا".



وصادفت زيارة الحريري عيد ميلاده هذا الأسبوع وقد فاجأه بوتين بالتهنئة، وأعاد إلى ذاكرته ان والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري زار موسكو، في يوم صادف فيه عيد ميلاده، وقد قدم له، الرئيس بوتين، قالب كاتو بالمناسبة.



ولفتت المصادر إلى وعد بوتين للحريري بالتواصل مع الدول المعنية، منبها من الفوضى الأمنية في لبنان والمقصود إيران وحلفائها في المنطقة.