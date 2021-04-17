لبنان

حركة نشطة

Lebanon 24
17-04-2021 | 04:22
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سجلت حركة ناشطة منذ الانتخابات داخل حزب الوطنيين الاحرار بحيث يتم الاعلان كل يوم عن خطوة جديدة ما يؤكد انها قرارات سابقة للانتخابات ومعدة سلفاً.
المصدر: النهار
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الوطنيين الاحرار

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