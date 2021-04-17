أخطاء تتراكم

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Lebanon 24
17-04-2021 | 04:24
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وقع فريق عمل رئيس الجمهورية بخطأ الاشتراطات المسبقة للقاء #اهالي شهداء انفجار المرفأ علما ان التغطية الاعلامية للقاء مقتصرة على الاعلام الرسمي في القصر.
المصدر: النهار
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