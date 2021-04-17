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لبنان
اخلاءات سبيل جديدة
Lebanon 24
17-04-2021
|
04:28
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بعد رفضه تخلية سبيل أحد كبار الموقوفين في ملف تفجير المرفأ نقل الوكيل القانوني للموقوف المذكور ان المحقق العدلي سيخلي سبيله فور تقديم طلب اخلاء سبيل جديد.
المصدر: نداء الوطن
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انفجار المرفأ
اخلاءات سبيل
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