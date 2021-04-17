اخلاءات سبيل جديدة

بعد رفضه تخلية سبيل أحد كبار الموقوفين في ملف تفجير المرفأ نقل الوكيل القانوني للموقوف المذكور ان المحقق العدلي سيخلي سبيله فور تقديم طلب اخلاء سبيل جديد.

