لبنان

تسييس ملف الدعم

Lebanon 24
17-04-2021 | 04:31
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تقوم وزارة الاقتصاد بتنظيم مراسلات موجّهة لمستوردي السلع المدعومة لتسليم كميات من السلع المدعومة لصالح عدد من البلديات، ما يوحي بتسييس ملف الدعم.
المصدر: نداء الوطن
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