لبنان

هبات غذائيّة للجيش

Lebanon 24
17-04-2021 | 06:23
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كتبت "الأخبار": أجرى الملحقون العسكريّون في سفارات عدد كبير من الدول العربيّة والغربيّة اتّصالات بقيادة الجيش، للاستفسار عن كيفيّة مساعدة المؤسّسة العسكريّة في ظلّ الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، وتراجع قيمة رواتب الضبّاط والعسكريّين. وتبيّن أنّ أكثر ما تحتاج إليه المؤسّسة، إلى جانب استمرار صيانة معدّاتها وآليّاتها، تأمين الطعام للجنود، فضلاً عن تمكينهم من شراء حاجيّاتهم العائليّة. وقرّر عدد من الدول تقديم هبات عينيّة للجيش، كناية عن موادّ غذائيّة. وفي هذا السياق، أعلن المغرب أمس تقديم «مساعدات غذائيّة أساسيّة» للجيش.

المصدر: الأخبار
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