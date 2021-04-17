لبنان

سفارة المغرب أعلنت عن هبة ملكية للقوات المسلحة اللبنانية

Lebanon 24
17-04-2021 | 08:19
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أعلنت سفارة المغرب في بيان، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية".

وأشارت السفارة في بيانها الى أن "هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19".
 
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