لبنان

حزب الله يستعد للسيناريو الأسوأ!

Lebanon 24
17-04-2021 | 08:19
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة ان حزب الله يقوم باستعدادات تحسباً لانهيار تام للبلد عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود.

 

وتلقي هذه الخطة الضوء على المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام.

 

وأشارت المصادر إلى ان الخطة التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ المحتمل تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، مما يثير أشباح الجوع والاضطرابات.

 

وقال أحد المصادر وهو مسؤول كبير "الاستعدادات بدأت للمرحلة المقبلة.. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية".

 

ولفتت المصادر إلى ان بطاقة حزب الله التموينية الجديدة تساعد بالفعل المئات من أعضائه على شراء السلع الأساسية بالليرة اللبنانية وهي عبارة عن مواد إيرانية ولبنانية وسورية بسعر أرخص إلى حد كبير وبخصم يصل إلى 40٪ بدعم من حزب الله. يمكن استخدام البطاقة - التي تحمل اسم إمام شيعي - في تعاونيات بعضها جديد في ضواحي بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ الحزب.

 

ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل الميزانية أو المستفيدين.

 

المصدر: العربية
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