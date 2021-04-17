تحرك روسي يسلك هذا المنحى

قال مصدر ديبوماسي معني "ان المقاربة الروسية للملفات اللبنانية ستتعزز في الفترة المقبلة، لا سيما في محاولة تقريب وجهات النظر بين المسؤولين والقيادات اللبنانية بشأن ملف تشكيل الحكومة، لأن موسكو يهمها الاستقرار في لبنان في اطار استرايجيتها لدول المنطقة".

واشار المصدر الى "ان الجهود الروسية تتكامل مع المسعى الفرنسي لتأليف حكومة إصلاحات تضم الجميع برئاسة الرئيس سعد الحريري، لكنها لا تهدف الى أن تكون طرفا في الصراع اللبناني الداخلي عبر تغليب رأي فئة على أخرى".

واشار الى "انه بعد الزيارة الناجحة للرئيس الحريري لموسكو، بعيدا عن التأويلات اللبنانية من هذا الطرف او ذاك، ستليها لقاءات اخرى ابرزها مع وليد جنبلاط و جبران باسيل وشخصيات سياسية من مختلف الاتجاهات".